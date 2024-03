Sciopero treni del 23 e 24 marzo: dettagli, orari e le corse garantite

Sarà un weekend di forti disagi nell'ambito dei trasporti a causa della mobilitazione a carattere nazionale

Il weekend in arrivo promette di essere infernale per tutte le persone che avrebbero bisogno di utilizzare i treni. Come noto, infatti, sarà in atto per 24 ore (nelle giornate di 23 e 24 marzo) uno sciopero dei treni a carattere nazionale. Come spesso accade, però, aziende come Trenitalia e Italo hanno comunque garantito una serie di orari in cui i loro treni partiranno regolarmente. A eccezione delle tratte protette, la mobilitazione partirà dalle 21.00 di sabato 23 marzo per poi chiudersi alla stessa ora del giorno successivo.

Sciopero treni 23-24 marzo: chi è coinvolto

Ma chi sarà coinvolto nello sciopero dei treni in programma nel weekend del 23-24 marzo? Prenderanno parte alla mobilitazione il Gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord. Come spiegato – lo sciopero dei treni annunciato dalle sigle sindacali autonome SGB, USB e CUB Trasporti – toccherà l’intera Italia e coinvolgerà sia il personale di bordo che quello di macchina.

Le fasce orarie garantite

Per quanto riguarda Trenitalia, l’azienda spiega che l’impatto allo sciopero del 23-24 marzo potrebbe essere significativo. Tuttavia, chiaramente viene ribadito come – per legge – alcune corse nazionali non possono saltare, dunque saranno garantite. Dalla lista delle corse che non subiranno ritardi e/o cancellazioni, anche i treni regionali nelle fasce orarie più esercitate: tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Tuttavia, sul sito dell’azienda Trenitalia (così come per Italo) è possibile leggere e monitorare l’intero elenco degli scioperi previsti per il 23-24 marzo.