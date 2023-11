Scivolano ancora i prezzi dei carburanti: ecco le medie nazionali

Le quotazioni internazionali, sia di benzina che di gasolio, fanno registrare un nuovo movimento al rialzo

Scivolano ancora i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre le quotazioni internazionali di benzina e gasolio fanno registrare un nuovo movimento al rialzo. La media nazionale dei prezzi praticati della benzina in modalità self service scende a quota 1,83 euro/litro, il gasolio è sotto 1,82. Il prezzo medio della benzina è vicino ai minimi dell’anno, toccati a maggio, ed è praticamente al livello di inizio anno, quando le accise tornarono al livello “normale”. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo al litro sul gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,833 euro/litro (-13 millesimi, compagnie 1,833, pompe bianche 1,832), diesel self service a 1,818 euro/litro (-21, compagnie 1,818, pompe bianche 1,819). Benzina servito a 1,974 euro/litro (-13, compagnie 2,012, pompe bianche 1,897), diesel servito a 1,959 euro/litro (-19, compagnie 1,997, pompe bianche 1,882). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,730, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,452 euro/kg (invariato, compagnie 1,456, pompe bianche 1,450), Gnl 1,422 euro/kg (+6, compagnie 1,419 euro/kg, pompe bianche 1,425 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,921 euro/litro (servito 2,188), gasolio self service 1,908 euro/litro (servito 2,179), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.