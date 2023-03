Scoglitti, azienda agricola in fiamme: si sospetta origine dolosa

Incendio Notte di fuoco nel ragusano: indaga la Procura

E’ un grosso incendio quello che, lungo la strada provinciale 31 in contrada Zafaglione-Anguilla nel ragusano, ha interessato, stanotte, alcune serre agricole distruggendo strutture e coltivazioni. Il rogo ha anche sfiorato una struttura commerciale che si trova all’interno della stessa azienda. Tutta la zona è stata interessata da una spessa nuvola di fumo che ha messo in seria difficoltà gli automobilisti sulla Sp 31. Sul posto, per spegnere le fiamme sono intervenute diverse autobotti dei vigili del fuoco: oltre 25 i focolai che sarebbero stati individuati. La procura di Ragusa ha avviato le indagini.