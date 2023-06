Paura in mare, due scomparsi in poche ore nelle acque dello Stretto: Guardia Costiera in azione

Due segnalazioni di persone scomparse in pochissimo tempo nel Messinese, per fortuna concluse nel migliore dei modi. Coinvolto un minorenne.

Momenti di tensione e preoccupazione nelle scorse ore sullo Stretto di Messina, dove si sono segnalati due scomparsi in mare. Fortunatamente, i protagonisti delle due storie sono stati già trovati e sarebbero in buone condizioni.

Ecco il resoconto degli interventi della Capitaneria di Porto.

Due scomparsi in mare sullo Stretto di Messina, ritrovati

La prima segnalazione, giunta nel pomeriggio del 22 giugno da Nizza di Sicilia (ME), riguardava un 16enne. Il ragazzo, secondo quanto raccontato dalla madre del minore agli operatori della Capitaneria di Porto messinese, si sarebbe allontanato mentre si trovava in mare. Attivati i dispositivi di soccorso, gli operatori della provincia di Messina e di Reggio Calabria hanno localizzato il giovane ad Alì Terme, per fortuna in buono stato di salute. Impiegato anche un pattugliamento aereo nelle ricerche.

Il secondo caso di scomparsa, invece, è stato segnalato nel tardo pomeriggio del 22 giugno. Intorno alle 19.20, la sala operativa ha ricevuto la segnalazione relativa a un 34enne disperso in mare in località Marmora. Fortunatamente, anche questo caso si è concluso nel migliore dei modi: pare che il malcapitato sia riuscito a tornare autonomamente a riva.

Gli operatori della Guardia Costiera raccomandano la massima prudenza in mare per evitare incidenti simili, purtroppo frequenti in estate.

Immagine di repertorio