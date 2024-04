Caduto in un dirupo e scomparso, si cerca Santo D’Allura nel Catanese: “Aiutateci”

Avrebbe chiesto aiuto dopo una caduta a Calatabiano. Il suo telefono risulta irraggiungibile.

Si cerca un uomo in provincia di Catania: si tratta di Santo D’Allura, scomparso nelle scorse ore a Calatabiano.

Sono numerosi gli appelli sui social.

Santo D’Allura scomparso a Calatabiano

Secondo una prima ricostruzione, le ultime notizie sull’uomo scomparso risalgono alle 7.20 circa della mattinata di venerdì 5 aprile. I parenti avrebbero ricevuto un messaggio in cui il giovane diceva di essere caduto in un dirupo nelle campagne di Calatabiano e di essersi ferito. Non sarebbe riuscito, purtroppo, a indicare il luogo esatto in cui si trovava. Il cellulare adesso risulterebbe irraggiungibile. Sono in corso le ricerche, anche con l’ausilio dei vigili del fuoco.

Al momento della scomparsa, Santo D’Allura indossava una tuta nera.

Gli appelli sui social

Sono diversi gli appelli sui social per chiedere un contributo alle ricerche. “CONDIVIDETE!!!! Chiunque lo abbia visto o può sapere qualcosa di utile contatti subito il 112..Lui è Santo D’Allura, non si hanno più notizie da stamattina alle 7,20 quando raccontava telefonicamente di essere caduto in un dirupo nelle montagne di Calatabiano e di essere ferito. Ha il telefono spento, è vestito con una tuta nera…. DATECI UNA MANO A TROVARLO”, si legge in uno di questi post su Facebook.

