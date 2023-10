Va in Veneto per una visita e non torna: scomparso Francesco Nabla, tifoso del Palermo

Dallo scorso 3 ottobre non si hanno più notizie del noto tifoso del club rosanero, mai tornato dal Veneto.

Ore di apprensione a Palermo per la scomparsa di Francesco Nabla, 40enne tifoso del club rosanero di cui non si hanno notizie dallo scorso 3 ottobre.

Si attendeva il suo ritorno da Venezia, dove pare si fosse recato per una visita militare, in treno ma dal Veneto non è mai rientrato e da giorni non si hanno più sue notizie.

Scomparso Francesco Nabla, tifoso del Palermo

Diversi gli appelli per ritrovare il 40enne scomparso, soprattutto sui social. La Pagina “Palermo e Miccoli nel cuore” scrive: “Francesco ritorna a casa mi raccomando. Chi sa qualcosa che parli… Mi ricordo di te con i cuori emigrati, vedi di farti sentire”. Nel post si legge anche che mercoledì 3 ottobre avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a Palermo dopo una visita militare (è nell’Esercito, ma da qualche tempo in malattia). “La sua famiglia è andata a fare la denuncia di scomparsa. Se qualcuno sa o sente qualcosa avvisate prontamente il numero 3737483631/3271092331”.

Lo stesso messaggio ha fatto il giro di tutta Palermo e soprattutto dei gruppi di tifosi del club rosanero, nella speranza di poter ritrovare al più presto – sano e salvo – Francesco Nabla. Sono in corso le indagini.

Foto da Facebook – Rosanero Unnegghiè