Francesco Nabla, un sospiro di sollievo: ritrovato il tifoso del Palermo scomparso

Si conclude nel migliore dei modi la vicenda del 40enne palermitano scomparso dallo scorso 3 ottobre.

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della scomparsa di Francesco Nabla, 40enne tifoso del Palermo di cui non si avevano notizie dallo scorso 3 ottobre: l’uomo è stato ritrovato a Padova.

Si attendeva il suo ritorno dal Veneto lo scorso 3 ottobre, ma non era mai rientrato in Sicilia.

Ritrovato Francesco Nabla, tifoso del Palermo

Nelle scorse ore erano apparsi diversi appelli sui social per ritrovare il 40enne scomparso, soprattutto da amici e parenti, ma anche da numerose pagine di tifosi del club rossonero. Le ricerche, fortunatamente, si sono concluse con il ritrovamento dell’uomo, che si era recato in Veneto per una visita militare.

Tanta la gioia della comunità dopo il ritrovamento. “Buone notizie. Ritrovato dai carabinieri a Padova il ragazzo (Francesco Nabla ‘Mezzokilo’) che era scomparso giorno 3 ottobre”, si legge in una delle tante pagine che aveva condiviso l’appello della famiglia.

Foto da Facebook – Rosanero Unnegghiè