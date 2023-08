Sconto sul caffè? Porta tazzina, zucchero e cucchiaino da casa: l’idea di un bar

L'idea dei titolari di un bar: far pagare meno il caffè se i clienti portano il necessario per gustarlo direttamente da casa

Un’idea bizzarra, che farà certamente discutere.

Un bar di Millesimo, provincia di Savona, ha deciso di concedere ai clienti uno sconto “particolare” sul caffè.

Le persone, infatti, potranno pagarlo al prezzo scontato di 70 centesimi, ma soltanto portando tazzina, zucchero e cucchiaino da casa.

50 centesimi di taglio, dunque, per gustarsi un espresso e incentivare i consumi.

Da dove nasce l’idea sullo sconto del caffè

“L’idea è nata da una battuta di mio papà in merito alla guerra che si sta scatenando nel mondo dei bar e della ristorazione – spiega Valentina Venturino, che insieme ai genitori Elio e Marina gestisce il locale – Da una chiacchierata in casa è venuto fuori qualcosa di più, un progetto per favorire il risparmio economico e il rispetto ambientale. Così abbiamo deciso di lanciare seriamente una nuova iniziativa per calmierare il costo del caffè. Ci è sembrata una buona idea per ammortizzare i rincari legati all’aumento delle materie prime, ma senza rinunciare al piacere di un buon caffè di qualità o alla colazione al bar. Portando la tazzina da casa – continuano i titolari – andiamo a ridurre il consumo dell’energia elettrica e quello dell’acqua della lavastoviglie”.