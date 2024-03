Scontri Padova-Catania: arrestati altri due ultras rossazzurri

Altri due tifosi del Catania sono finiti in manette dopo i tafferugli allo stadio "Euganeo" di Padova in occasione della finale d'andata di Coppa

Non si fermano gli arresti dopo gli scontri andati in scena in occasione della gara di andata della finale di Coppa Italia Serie C tra Padova e Catania. Altri due ultras etnei, infatti, sono stati arrestati dalla polizia nelle scorse ore in seguito ai tafferugli avvenuti nel corso dell’intervallo del match.

In manette un 34enne e un 42enne: avevano precedenti

La digos di Catania, grazie all’ausilio delle immagini relative agli scontri, ha arrestato ieri sera un 34enne e un 42enne, entrambi con precedenti di polizia e già sottoposti in passato a Daspo. Nel corso della perquisizione a carico dei due sono stati trovati in uno zaino gli oggetti utilizzati per il travisamento. Ai due, come gli altri già arrestati, sono contestati i reati di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

