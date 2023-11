Scontro auto-scooter nel Trapanese: feriti due giovani

Lanciato l'allarme da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso i feriti

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (1 novembre) ad Alcamo, in provincia di Trapani. Per cause ancora da accertare, un’automobile si è scontrata con uno scooter in viale Europa. Nell’impatto sono rimasti feriti due giovani che si trovavano a bordo del veicolo a due ruote.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso ai feriti. Poco dopo i due giovani sono stati trasportati all’ospedale “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo. Presenti gli agenti della polizia municipale per chiarire la dinamica del sinistro.