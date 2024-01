Scontro fra due automobili sulla statale 417 nel Catanese: feriti

Lanciato l'allarme, sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 e due squadre dei vigili del fuoco

Violento impatto tra due automobili sulla strada statale 417, nel territorio di Mineo, in provincia di Catania. Per cause ancora da chiarire, due vetture si sono scontrate e uno dei due mezzi si è ribaltato. Ci sarebbero alcuni feriti.

L’intervento dei soccorsi

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito, sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 e due squadre dei vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i passeggeri della macchina ribaltata . Presenti i carabinieri per i rilievi. Nel tratto di strada si sono registrati rallentamenti al traffico.