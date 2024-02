Scontro fatale con camion in area di sosta: chi era la guardia giurata morta sull’A18

Una guardia giurata di 48 anni è morta al Policlinico di Messina dopo un tragico scontro con un camion: ecco chi era la vittima

Si chiamava Antonino Loprestini, 48 anni, la guardia giurata di Messina morta ieri pomeriggio al Policlinico del capoluogo peloritano a seguito di un terribile incidente stradale.

La ricostruzione della tragedia



Loprestini, martedì scorso, era diretto a Catania per lavoro a bordo della sua Volkswagen Eos, quando ha tamponato in pieno un camion in un’area di sosta. L’incidente è avvenuto poco prima della barriera di Tremestieri, sulla A18. L’urto ha causato gravi ferite all’uomo, immediatamente trasportato al Policlinico di Messina, dove è deceduto. La polizia stradale ha avviato indagini sulla dinamica dell’incidente.

