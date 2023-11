Scontro frontale tra due auto sulla provinciale, un morto e un ferito

Per cause ancora in corso di accertamento nell'impatto un’altra persona è rimasta ferita e portata in codice giallo in ospedale

Incidente mortale a Cavallirio, nel novarese, sulla strada provinciale che collega Borgomanero a Romagnano Sesia.

Una persona trasportata in ospedale

Per cause ancora in corso di accertamento nello scontro frontale fra due auto ha perso la vita uomo di 40 anni. Nell’impatto un’altra persona è rimasta ferita e portata in codice giallo in ospedale.