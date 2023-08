Scontro frontale sulla statale 113 nel Messinese, 3 feriti

Per cause ancora da chiarire, due auto si sarebbero scontrate frontalmente e, nel violento impatto, sarebbero rimaste ferite tre persone

Incidente stradale questa mattina (27 agosto) sulla strada statale 113, nel territorio di Terranova, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire, due auto si sarebbero scontrate frontalmente e, nel violento impatto, sarebbero rimaste ferite tre persone.

L’impatto in contrada Piattaforma

Lo scontro, avvenuto in contrada Piattaforma, ha visto coinvolte un’auto guidata da una donna con a bordo quattro giovani e un’utilitaria guidata da un uomo. I feriti, trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, sono i due conducenti e uno dei giovani presenti nella prima vettura. Per quest’ultimo è stato necessario il trasferimento in elisoccorso a Palermo.

L’intervento dei carabinieri

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i carabinieri di Sant’Agata di Militello. Il tratto di strada ha subito rallentamenti alla circolazione prima dell’intervento per rimuovere i veicoli incidentati.