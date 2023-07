Scontro moto-auto: morti due ragazzi di 17 e 19 anni

A investirli sarebbe stato un furgone, da chiarire le modalità dell'incidente. Sono intervenuti il 118, polizia locale e carabinieri

Due giovani di 17 e 19 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri alle porte di Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Viaggiavano in sella a una moto.

L’intervento del 118

A investirli sarebbe stato un furgone. Da chiarire le modalità dell’incidente. Sul posto sono intervenuti il 118, polizia locale e carabinieri.