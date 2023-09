Scontro pullman migranti proveniente da Porto Empedocle e tir su A1, due morti e 25 feriti

Nell'incidente stradale a Fiano Romano, vicino Roma, sono morti i due autisti. Il tratto dell'autostrada è stato chiuso

Un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di migranti proveniente da Porto Empedocle e un tir si è verificato sull’A1 a Fiano Romano, alle porte di Roma, la notte scorsa. Nello scontro sono morti i due autisti.

Feriti cinque migranti

Sono venticinque i migranti rimasti feriti nel violento impatto. Non si conosce l’entità delle lesioni riportate. Il pullman era partito dalla città agrigentina per trasferire i migranti in Piemonte. Il tratto dell’autostrada è stato chiuso.