Scontro tra auto e scooter a Paternò, 18enne in gravi condizioni

Grave incidente stradale all’incrocio tra le vie Tenente Cunsolo ed Emanuele Bellia a Paternò. A scontrarsi violentemente, come riporta Video Star, due mezzi: un’auto guidata da un 22enne ed uno scooter guidato da un 18enne, entrambi di Paternò. Ad avere la peggio il 18enne che avrebbe riportato gravi ferite alla testa. Dapprima è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e poi trasportato in codice rosso al Cannizzaro di Catania in elicottero. Le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi riservata. Sul posto per occuparsi dei rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale. I mezzi incidentati sono stati posti sotto sequestro.