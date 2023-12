Scontro tra due automobili nel Ragusano, tre feriti

Fortunatamente le persone coinvolte nell'impatto non hanno riportato conseguenze fisiche. Indagini per chiarire la dinamica del sinistro

Incidente stradale nella tarda serata di ieri (16 dicembre) sulla strada provinciale Ragusa-Marina di Ragusa. Per cause ancora da chiarire un’automobile e un Suv si sono scontrate al chilometro 4+300, in contrada Magni, in provincia di Ragusa. Il bilancio è di tre feriti.

La dinamica dell’incidente

A bordo dell’auto un cittadino del Marocco, nell’altro veicolo un 20enne. Lanciato l’allarme, sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Fortunatamente le persone coinvolte nell’impatto non hanno riportato gravi conseguenze fisiche.