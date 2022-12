Scoperto truffatore seriale, beni sequestrati e divieto soggiorno in 4 regioni

L'uomo risulta proprietario o intestatario di ben sedici veicoli e di un immobile del valore di 220.000 euro

Un uomo di Cancellara, in provincia di Potenza, accusato di una serie di truffe, in un’inchiesta della Procura e della Guardia di finanza è stato sottoposto a un divieto di soggiorno in quattro regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia). Inoltre è stata sequestrata la somma di 78.500 euro, ritenuto il valore di un ingiusto profitto. Tre gli episodi contestati nelle ipotesi di reato di truffa aggravata e falso. L’uomo in concorso con due persone, è accusato di aver ingannato una persona che per ragioni di lavoro stava frequentando un corso di recupero per ottenere un diploma di geometra e di avergli consegnato un diploma falso in cambio di 8.500 euro.

Vari episodi di truffa

In un secondo caso, sempre secondo l’accusa, gli viene contestato di aver portato all’incasso un assegno bancario, oggetto di falsificazione, per un valore di 67.000 euro che ha cambiato ottenendo i contanti. Un terzo episodio riguarda una truffa a un altro cittadino a cui si è presentato come titolare di scuola guida, ottenendo 3000 euro per una patente, anch’essa falsa. L’indagato è stato anche sottoposto a un provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di Potenza. In accertamenti patrimoniali è emersa una sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli posseduti. L’uomo risulta proprietario o intestatario di 16 veicoli e di un immobile del valore di 220.000 euro.