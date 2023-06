Scoppia incendio in abitazione: grave 60enne affetta da Sla

Una donna di 60 anni, malata di Sla, è rimasta gravemente ustionata nell’incendio della sua abitazione a Salice Salentino, in provincia di Lecce. È avvenuto nella tarda mattinata. Ora è ricoverata in rianimazione e in prognosi riservata nel centro Grandi Ustionati dell‘ospedale Perrino di Brindisi. Il rogo è stato probabilmente provocato dal mozzicone di una sigaretta. A salvarla è stato il figlio che si è, a sua volta, ustionato lievemente. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.