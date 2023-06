Scoppia petardo durante festa patronale a Santa Teresa Riva: giovane gravemente ferito

Il 24enne è stato trasferito nella notte da l Policlinico di Messina al reparto di chirurgia plastica del Cannizzaro di Catania

Un imprevisto o quasi, vista la consuetudine di utilizzare materiale pirotecnico, macchia la festa in onore della Madonna del Carmelo, patrona di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. E’ stato proprio sul finire del corteo, durante la sfilata di apertura del 23esimo palio, che, in occasione dell’accensione dei fumogeni, un 24enne, scambiando un petardo per un bengala, se l’è visto esplodere in mano. Uno scoppio che gli ha provocato una grave ferita, con il rischio di avere compromesso due dita.

A rischio altri componenti del gruppo

Il govane, residente a Furci Siculo, è stato condotto in ambulanza al Policlinico di Messina. Durante la notte, vista la gravità del danno, è stato trasferito al reparto di chirurgia plastica del Cannizzaro di Catania. A rischiare grosso anche altri componenti del gruppo, ciò sempre perchè i petardi erano stati scambiati per fumogeni ed erano stati già accesi.