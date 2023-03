Scordia, cinquantenne ferito con diverse coltellate: due fermati

Un brutto fatto di cronaca caratterizza la serata di ieri nel comune del catanese

Il fattaccio ieri sera, in contrada Rasoli a Scordia, nel catanese, dove un uomo di 50 anni è stato ferito con numerose coltellate da due persone. Condotto in ambulanza presso l’ospedale di Militello Val di Catania riguardo le sue condizioni non si hanno notizie certe. Intanto, le indagini dei carabinieri di Palagonia hanno immediatamente chiuso il cerchio sui due autori del tentato omicidio, che sono stati fermati.