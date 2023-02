Militello in Val di Catania, cocaina nascosta in un astuccio: arrestato 33enne

I Carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania hanno tratto in arresto un uomo di 33 anni per possesso di cocaina e hashish

I Carabinieri della stazione di Militello in Val di Catania, in sinergia con i colleghi dello squadrone eliportato cacciatori di “Sicilia” hanno arrestato in flagranza un 33enne del posto, pregiudicato, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti i militari, in viale Margherita della cittadina calatina, hanno notato il transito di una fiammante autovettura, condotta dal 33enne che viaggiava insieme ad un 27enne.

Trovati 4 grammi di cocaina e 23 di hashish

I militari hanno affiancato in movimento l’autovettura intimando l’alt al conducente e, in considerazione del fatto che quest’ultimo annoverava specifici precedenti in materia di droga, hanno proceduto ad un controllo approfondito effettuando una perquisizione personale e veicolare, poi estesa anche alla sua abitazione, in considerazione dell’atteggiamento evidentemente nervoso che aveva manifestato nel corso delle operazioni. L’intuito dei militari ha colto nel segno perché, all’interno di un astuccio nascosto in una scrivania, hanno trovato una busta con vari involucri contenenti complessivamente 4 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed il materiale necessario al confezionamento della droga. Il 33enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.