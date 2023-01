Ancora terremoti in Sicilia, sisma nel Messinese: i dati dell’INGV

Torna nuovamente a tremare la terra in Sicilia, stavolta in provincia di Messina. Ecco i dettagli del sisma che si è verificato in queste ore.

Torna a tremare la terra in Sicilia, stavolta in provincia di Messina. Una scossa di magnitudo 2.5 è stata registrata stamattina alle ore 7,55 dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma.

Il movimento del terreno è avvenuto a 2 chilometri a Ovest della località di Librizzi, a poca distanza da Patti, lungo la costa settentrionale dell’Isola. Il sisma è stato abbastanza superficiale, in virtù di una profondità di appena 8 chilometri e non si sono registrati danni a persone o cose.

Gli altri terremoti recenti

Nelle ore precedenti altre piccole scosse di terremoto comprese tra 2.2 e 2.5 erano stati registrati dagli strumenti dell’INGV sempre in territorio siciliano.

In quelle occasioni, comunque, i terremoti erano stati localizzati in mare aperto nelle zone del Tirreno meridionale e nello Ionio meridionale, sempre senza particolari problemi per la popolazione.