Scuola digitale per tutti

Il ministero dell’Istruzione con Nota n. 2028 del 27 ottobre 2022, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo Governo, ha avviato una consultazione tra i docenti tramite la compilazione di un questionario finalizzato alla riprogettazione e attualizzazione del Piano nazionale scuola digitale (PNSD). Si evidenzia nella Nota che la scuola italiana ha un ruolo fondamentale per dare una spinta innovativa all’Italia nel contesto internazionale sempre più competitivo, pertanto essa ha la responsabilità di accompagnare ciascuno studente nell’acquisizione di competenze digitali per esercitare con consapevolezza una “piena cittadinanza, pronta a raccogliere le sfide del futuro”.

Il questionario si è concluso il 15 novembre scorso. I docenti sono stati invitati a segnalare la presenza o meno e la fruibilità di strumenti digitali nelle scuole. Dalle risposte sarà emersa la disparità evidente tra scuole dotate e fornite e scuole, invece, rimaste indietro, dove ancora si fa uso del registro cartaceo e dove non esistono Lavagne interattive multimediali, ma solo le antiche lavagne in ardesia. Scuole che mettono a disposizione computer portatili e aule informatiche e scuole che fanno portare da casa agli stessi docenti i computer. Questa disparità, ai tempi dell’autonomia scolastica, evidenzia notevoli carenze nella gestione delle risorse pubbliche da parte della dirigenza delle scuole meno dotate. Non basta, infatti, mettere a disposizione le risorse, occorre che ci siano anche adeguate scelte di spesa e ancor di più occorre che i beni, una volta acquisiti, siano gestiti con attenzione e cura, da parte del personale docente e, tramite il loro intervento educativo, anche da parte degli stessi alunni.

Nella Nota ministeriale è scritto che investire in ambienti e dispositivi, seppur condizione necessaria, “non è bastato a garantire significativi progressi nelle competenze digitali degli studenti e dei docenti”. Il questionario ha interessato docenti e dirigenti e presto sarà esteso anche agli alunni, affinché i protagonisti della sfida possano contribuire a una vera scuola digitale e innovativa per tutti.

