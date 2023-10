Si presenta a scuola travestito da nazista per Halloween e viene premiato: scoppia la bufera

Scandalo all'interno di un istituto privato: uno studente si è travestito da nazista ed è stato premiato per l'originalità del costume

Shock in una scuola di Padova.

Un alunno di un istituto privato, infatti, si è presentato alla festa di Halloween a scuola vestito da nazista, con aquila e svastica in bella vista.

Una giuria interna di suoi compagni lo ha addirittura premiato per “l’originalità del costume”. E’ accaduto alla Scuola Inglese della città, frequentata da 700 ragazzi.

A denunciare il fatto, riporta la stampa locale, sono state le Comunità ebraiche di Padova e di Venezia, che hanno inviato una lettera, oltre che al preside Scott Suttonwood, anche al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Travestimento da nazista per Halloween: la denuncia delle Comunità ebraiche

“Apprendiamo con estremo disappunto – hanno scritto le Comunità ebraiche di Padova e di Venezia, – che durante la festa di Halloween tenutasi presso la sua scuola un allievo si è presentato in divisa della Wehrmacht con in bella evidenza l’aquila e la svastica nazista. Ci sembra superfluo evidenziare la gravità di simili comportamenti nell’ambito di un istituto scolastico il cui fine precipuo dovrebbe essere quello dell’educazione alla civile convivenza”.

La direzione della scuola si è detta sconcertata per l’episodio, spiegando che all’ingresso non era stato notato che quello che sembrava un costume da soldato fosse in realtà una divisa che riproduceva gli emblemi della Wehrmacht. Il preside ha convocato a scuola l’alunno e i suoi genitori.