Semplificazione adempimenti fiscali, le novità

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 9 del 12 gennaio il Dlgs n. 1/2024 che attua la legge delega n. 111/2023. Disposizioni più favorevoli al contribuente: dalla revisione degli Indici affidabilità fiscale alle compensazioni più facili

ROMA – Continua la pubblicazione dei decreti legislativi riguardanti la riforma tributaria di cui alla legge n. 111 del 9 agosto 2023.

Questa volta parliamo del Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, 13 gennaio.

Di seguito vengono sintetizzate le novità più importanti, comprese quelle con maggiore impatto sull’Iva, norme, comunque, che purtroppo, nonostante il “clima di riforme” nel quale si collocano, pur contenendo disposizioni favorevoli al contribuente, non solo non appaiono sufficienti, ma nemmeno brillano in chiarezza, anche a causa degli eccessivi riferimenti a norme modificate o abrogate su cui il contribuente, per prendere atto delle novità che lo interessano, è costretto, ancora una volta, a ricercare, studiare, interpretare e riflettere (in alcuni casi anche a convertire le vecchie lire in Euro), un procedimento abbastanza complicato che la riforma, specialmente dopo la futura emanazione dei “Testi unici”, dovrebbe evitare il più possibile.