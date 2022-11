Senato, la palermitana Giulia Bongiorno eletta presidente della Commissione Giustizia

Giulia Bongiorno, 56 anni, ha ottenuto 12 voti a favore. Recentemente il suo nome era circolato per la nomina come possibile ministro della Giustizia.

La senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, è stata eletta presidente della Commissione Giustizia del Senato.

L’avvocata 56enne, originaria di Palermo, ha ottenuto 12 voti a favore. Sono 10, invece, le schede bianche mentre è soltanto uno il voto nullo.

Giulia Bongiorno “mancato” ministro della Giustizia

Nelle scorse settimane, in occasione della formazione del nuovo Governo Meloni, il nome di Giulia Bongiorno era circolato insistentemente tra le fila della maggioranza come possibile ministro della Giustizia.

L’avvocata siciliana era stata successivamente scavalcata al Dicastero dal trevigiano Carlo Nordio. Dal 1º giugno 2018 al 5 settembre 2019, inoltre è stata Ministro per la pubblica amministrazione sotto il Governo Conte I.

Recentemente Giulia Bongiorno ha assistito l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel processo Open Arms in quanto accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per il caso dei 147 migranti a quali era stato negato lo sbarco in Sicilia nel 2019.

