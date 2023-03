Dalla sentenza i messaggi disperati di Roberta Siragusa, la giovane caccamese uccisa dal fidanzato

“Se lo lascio quando siamo soli, mi ammazza vero”: è questo uno dei messaggi di Roberta Siragusa, la giovane di Caccamo uccisa dal fidanzato Pietro Morreale la notte fra il 23 e il 24 gennaio 2021. Il femminicidio che turbò non solo il comprensorio termitano bensì tutta l’Italia, ha visto lo scorso ottobre la condanna all’ergastolo di Morreale, altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento delle parti civili, per un ammontare di circa 800mila euro. Tra le motivazioni della sentenza si evince che Roberta era restia a raccontare alla madre le violenze che subiva per il timore che la stessa potesse non crederle o prendere le difese del Morreale: “I miei non mi difenderanno”.