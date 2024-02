Senza fare un Tasso

Questo è il fortunato slogan pubblicitario di una nota Company finanziaria olandese che dimostra che hanno capito perfettamente gli italiani.

Come dice un noto proverbio, compreso in tutto il mondo globale, il denaro non dorme mai. In Italia invece vogliamo dormire, impigrirci al sole e al mare, come fanno vedere i geniali Elio e le storie tese, testimonial della campagna, e pensiamo che qualcuno lavori per noi per renderci ricchi, o almeno sopravvenienti.

L’Italia è il Paese occidentale a minor velocità di circolazione della ricchezza, che come sanno tutti quelli iscritti ad Economia è la legge fondamentale di Adam Smith, su cui poggia l’architrave del capitalismo. Noi siamo invece il Paese dell’immobiliarismo, delle case sfitte, del rifiuto antropologico della tassazione su patrimonio, mentre massacriamo il reddito. Noi i soldi li teniamo alle Poste, così ingrassiamo la Cassa depositi e prestiti. È ovvio che se i conti Arancio o Arcobaleno pagano interessi per un denaro non investito, e fermo sui conti correnti, ci guadagnano più di quello che ci propongono, ma a noi italiani non interessa, il nostro denaro è nato stanco come Ficarra e Picone.

In parte lo vogliamo come strumento per comprare e consumare, dall’altro non lo utilizziamo come strumento per investire. Perché odiamo il rischio, la possibilità di tornare poveri, come nel dopoguerra, quando il capitale in circolazione non era il nostro, ma quello degli americani con il Piano Marshall. Noi non vogliamo fare un Tasso, chiaro riferimento allo sfaticamento con cui gli stranieri, pure gli Orange olandesi ci sfottono. E noi gli andiamo appresso dandogli i nostri soldi che dormono. Loro sanno cosa farci, noi no.

Così è se vi pare