Assunzioni Poste Italiane in Sicilia per Operatori Categorie Protette 2024: come partecipare

È possibile candidarsi fino al 29 Febbraio 2024

Il gruppo Poste Italiane ha ufficialmente aperto delle assunzioni per Operatori Categorie Protette 2024 in diverse città italiane. Sono disponibili diverse posizioni a tempo determinato anche in Sicilia, tra cui Agrigento, Caltanissetta, Messina e Palermo. I candidati selezionati si uniranno come operatori di sportello, alla rete di Uffici Postali. È possibile candidarsi fino al 29 Febbraio 2024.

Le posizioni aperte in tutta Italia

Le posizioni per operatori di sportello appartenenti alle categorie protette sono disponibili in diverse città, tra cui Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecco, Lodi, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pistoia, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Sud Sardegna, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo.

I requisiti per partecipare

Per poter partecipare alla selezione è necessario rispondere a determinati requisiti:

Possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale

Iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e un grado di invalidità superiore al 45% (o al 33% in caso di invalidità accertata dall’INAIL).

Il possesso di una laurea è valutato positivamente, potrai essere coinvolto nel processo di selezione online solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche necessità aziendali.

Come candidarsi

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, collegandosi alla pagina dedicata alla ricerca del personale sul sito internet del Gruppo Poste Italiane. È necessario selezionare l’offerta di lavoro per ‘Operatori di sportello Categorie protette Art. 1 Legge 68/99’ e compilare il form con i propri dati, quindi cliccare sul pulsante “Invia candidatura ora”.