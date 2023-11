Senza patente e con auto rubata, prova una folle fuga: denunciata donna a Ispica

Nel pomeriggio di ieri i militari hanno deferito in stato di libertà una 40enne di Ispica, già nota alle Forze dell’Ordine

Nel pomeriggio di ieri i militari della Stazione di Ispica hanno deferito in stato di libertà una 40enne del posto, già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile di ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, alla guida di un’autovettura rubata Pozzallo nel corso della stessa mattinata, veniva segnalata ai Carabinieri transitare nell’abitato di Ispica, perché eseguiva manovre azzardate e pericolose per la circolazione, proprio mentre la proprietaria dell’utilitaria stava formalizzando la denuncia di furto presso la Stazione di Ispica.

Folle inseguimento, poi la denuncia

Due pattuglie dei Carabinieri, tempestivamente intervenute, la rintracciavano in quel centro e ne seguiva un breve inseguimento poiché la donna non ottemperava all’alt tendando di sottrarsi al fermo, anzi accelerava la marcia minacciando di speronare le auto di servizio. La professionalità dei militari consentiva di bloccare la donna, impedendogli la fuga, costringendola ad arrestare la marcia. Nell’occorso, una delle due auto dei Carabinieri veniva speronata riportando lievi danni. Per fortuna, la vicenda si concludeva senza feriti e con la restituzione del veicolo alla proprietaria. Seguito ulteriori accertamenti la spericolata conducente risultava priva di patente di guida.