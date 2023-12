Sequestrate oltre 6 tonnellate di fuochi d’artificio illegali a Siracusa: denunciato 30enne

L'uomo aveva adibito un garage e un monolocale a rimesse per lo stoccaggio dei fuochi d’artificio pericolosi senza alcuna precauzione

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Siracusa e della Compagnia di Noto hanno individuato e sottoposto a sequestro una vera e propria Santabarbara con oltre 6 tonnellate di fuochi d’artificio, tra cui spiccavano bengala, fontane, batterie contenenti circa 670 kilogrammi di polvere pirica attiva, detenuti illegalmente presso dei locali siti nel centro di Avola, sprovvisti dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge, in assenza della prescritta autorizzazione prefettizia nonché in totale violazione delle norme antincendio, pronti per essere immessi in commercio per un potenziale introito di circa 500 mila euro.

L’intervento dei finanzieri

L’intervento dei finanzieri ha consentito di deferire all’ Autorità Giudiziaria di Siracusa un 30enne avolese per commercio ed omessa denuncia di materiale esplodente, avendo adibito un garage di pertinenza della propria abitazione, nonché un monolocale allo stesso riconducibile in pieno centro cittadino a rimesse per lo stoccaggio dei fuochi d’artificio pericolosi senza alcuna precauzione.