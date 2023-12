Ottanta kg di botti illegali ammassati in garage, un arresto a Siracusa

Il materiale era ammassato in un garage sotto una ludoteca utilizzato come magazzino. I botti sono stati sequestrati

Botti custoditi in garage. Un siracusano di 43 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra mobile per detenzione illegale di esplosivi. L’uomo, già conosciuto alle forze di polizia, è stato trovato con 80 chili di esplosivo di genere pirico, tra cui un manufatto artigianale, 32 accenditori elettrici e svariati interruttori con telecomando a più canali per l’attivazione a distanza.

Il materiale ammassato in un garage sotto una ludoteca

Il materiale era ammassato in un garage sotto una ludoteca utilizzato come magazzino. I botti sono stati sequestrati e affidati a personale del nucleo Artificieri per la messa in sicurezza e la successiva distruzione.