Serie A, il Napoli espugna lo Stadium e vede lo scudetto: Raspadori sentenzia la Juve

Gli azzurri di Spalletti si avvicinano sempre di più al terzo tricolore della loro storia

Il Napoli batte 1-0 la Juventus nel posticipo della 31esima giornata di Serie A, sale a +17 sulla Lazio seconda e vede sempre più vicina la conquista dello scudetto.

Allo Stadium va in scena un match scoppiettante ed equilibrato: i partenopei dominano sul piano del possesso palla, i bianconeri recriminano per un gol annullato a Di Maria sul finale di gara, con l’arbitro Fabbri che decide di fischiare fallo di Milik su Lobotka dopo un “on field review”.

Raspadori punisce i bianconeri: Allegri al terzo k.o di fila in campionato

In pieno recupero, però, a decidere la sfida è una zampata di Raspadori al 93‘, che batte Szczesny con un bel sinistro al volo pochi minuti dopo il suo ingresso in campo su cross pennellato di Elmas Per i bianconeri, tornati al terzo posto dopo la restituzione dei 15 punti, è il terzo ko di fila in campionato.