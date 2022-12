Serie A, Totti: “Spalletti uno dei migliori, vorrei riparlare con lui”

Francesco Totti tende la mano al suo ex allenatore ai tempi della Roma: "E' uno dei migliori allenatori in circolazione"

Dichiarazioni sorprendenti quelle rilasciate da Francesco Totti durante la diretta di ieri sera sul canale twitch Bepi.tv.

L’ex capitano e leggenda della Roma, infatti, ha teso la mano verso Luciano Spalletti, parlando così del suo ex allenatore che sta dominando la Serie A con il Napoli.

“Se mi piacerebbe tornare a parlare con lui? Certo che sì, e so che tanto capiterà e ognuno darà la sua spiegazione e per il rapporto che abbiamo avuto mi dispiace anche di averlo interrotto così – dice Totti – Anche perché proprio con lui mi sono espresso al massimo in campo, mi ha cambiato ruolo, mi ha fatto fare tantissimi gol e avevamo un rapporto che andava anche oltre il calcio. Con il Napoli stanno viaggiando a ritmi impressionanti e impensabili e comunque Spalletti per me rimane sempre uno degli allenatori migliori in circolazione, perché come mette lui la squadra in campo, è difficile trovarne. Se la squadra lo ascolterà, potrà arrivare lontano”.

Totti: “Ronaldo merita rispetto, Maradona meglio di Messi”

“Er Pupone” ha poi parlato della situazione che sta vivendo Cristiano Ronaldo, per certi versi paragonabile a quando lui decise forse controvoglia di lasciare la Roma e il calcio.

“Mi sembra di riviverla in me stesso – afferma Totti su CR7 – Stiamo parlando di uno dei più forti della storia e bisogna portargli rispetto. Con i modi e con i tempi giusti si può mettere da parte il giocatore che è stato. Ha fatto tanto per tutti. Maradona o Messi? Per me Diego era il calcio, il più forte di sempre è lui: Leo è un fenomeno, ma sta un gradino sotto. A Messi manca l’ultimo tassello per coronare una carriera straordinaria: il Mondiale è la competizione più bella al mondo e sono stato fortunato a vincerla. Dove sarebbe potuta arrivare oggi l’Italia 2006? Eravamo fortissimi: sicuramente entro le prime 4″.