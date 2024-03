Serie C, posticipato il fischio d’inizio di Catania-Potenza: ecco perchè

Avrà inizio eccezionalmente alle 16.45 la sfida del "Massimino" tra il Catania e il Potenza: le motivazioni dello slittamento d'orario

Non avrà inizio alle 16.15 ma alle 16.45 il match del “Massimino” tra Catania e Potenza. Il motivo dello slittamento? Il ritardo della squadra ospite a causa di un incidente stradale che ha coinvolto il pullman che trasportava la formazione lucana avvenuto in zona Aci Castello qualche istante fa. Ci sarà da attendere qualche minuto in più, dunque, prima di assistere al secondo debutto di Michele Zeoli sulla panchina etnea.

La nota del Catania

“La gara Catania-Potenza – si legge nella breve nota del club dell’Elefante – avrà inizio alle ore 16.45 a causa dell’arrivo in ritardo della squadra lucana”.

