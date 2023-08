La Serie C va in onda su Sky, acquistati i diritti tv per le gare di Catania e Messina

Le gare di Catania e Messina potranno essere viste sulla piattaforma satellitare.

Le partite del campionato di Serie C 2023/2024 al quale prenderanno parte Catania FC e ACR Messina, potranno essere viste su Sky. L’emittente satellitare ha infatti acquistato i diritti televisivi per le prossime due stagioni del torneo di terza serie.

Una buona notizia per i tifosi dei due club siciliani, che potranno quindi assistere ai match dei propri beniamini in onda sulla piattaforma.

La Lega Pro: “In onda oltre 1.200 partite”

“La Lega Pro è lieta di annunciare che tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW”, si legge in una nota diffusa nelle scorse ore dalla Lega Pro.

“Dieci mesi live e oltre 1.200 partite tra regular season, playoff, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al calcio”.

La Lega Pro sottolinea che “le proposte di abbonamento per seguire tutta la Serie C saranno prossimamente comunicate da Sky e NOW. Sky si è aggiudicata i diritti per gli utenti residenziali e gli esercizi commerciali”.