Calcio, il pareggio tra Catania e Sancataldese: le foto più belle

Tutte le emozioni del big-match al Massimino: il racconto per immagini della gara

Il Catania, già promosso in serie C, non riesce a vincere fermando la sua corsa di vittorie consecutive a 14 e lo fa con la Sancataldese vera bestia nera per gli etnei.

In tre incontri compresa la Coppa Italia con l’eliminazione della squadra rossazzurra ai calci di rigore il Catania non riesce proprio a vincere.

L’incontro vede un primo tempo con la squadra ospite passare in vantaggio dopo appena pochi minuti con Baglione, il Catania rimette le cose a posto al 19 grazie a un’autorete di Brumat.

Il secondo tempo il Catania entra in campo decisamente proiettato a vincere la partita e incomincia a schiacciare la Sancataldese nella sua metà campo e si proietta in attacco con la chiara intenzione di aggiudicarsi i tre punti e mettere il record di 15 vittorie consecutive.

Così con un micidiale uno due, si porta sul tre a uno grazie a una punizione dal limite di Giovinco subentrato a capitan Lodi e la terza rete con Sarao dopo una bella progressione sulla sinistra.

Partita chiusa? E invece no, la Sancataldese resta in partita gli etnei invece staccano la spina così nei minuti finali la squadra ospite riesce a ottantacinquesimo minuto ad accorciare le distanze con Daiano e addirittura a pareggiare 88minuto con Bonanno con una punizione da lontano che trafigge il portiere Bethers.

Al triplice fischio finale tensione con qualche scaramuccia tra le due squadre con la terna arbitrale oggi tutta al femminile ha faticare non poco a far rientrare le squadre negli spogliatoi.

Il Catania onora le rimanenti giornate di campionato non concedendo nulla agli avversari la Sancataldese scrive negli annali come l’unica squadra del torneo 2022/23 ad aver fermato la corazzata etnea.

Davide Anastasi