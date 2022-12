Catania, sofferenza e vittoria: Real Agro Aversa battuto 1-0. Le pagelle dei rossazzurri

La squadra di Ferraro ottiene i tre punti al termine di una gara ostica e combattuta contro il Real Agro Aversa: il racconto della partita, il video e le pagelle dei rossazzurri.

Il Catania torna al successo dopo il pari esterno con la Sancataldese superando il Real Agro Aversa al Massimino. Decide l’incontro una rete di Rapisarda al 13’ della ripresa dopo una prima frazione in cui i padroni di casa, pur gestendo il pallino del gioco, avevano sbagliato tanto sia in fase di costruzione che in difesa, prestando il fianco a un avversario autore di una grande prova.

Prova che rimane positiva nonostante l’espulsione di Nespoli nel finale di primo tempo e dopo la rete subìta, perché i campani non si danno per vinti e sfiorano più volte l’1-1. Grazie a questo successo il Catania consolida il primato in classifica con 11 punti di vantaggio sulle inseguitrici Locri e Lamezia Terme. Prossimo impegno domenica in casa della Polisportiva Santa Maria di Cilento.

Partita Catania – Real Agro Averso

Di seguito le pagelle dei rossazzurri.

Bethers 6: Nel primo tempo commette qualche leggerezza di troppo, poi cresce progressivamente e compie diverse parate importanti nella ripresa. Prova da sufficienza piena.

Rapisarda 7.5: Come un diesel parte a rilento, ma quando si accende non ce n’è più per nessuno. Segna la rete decisiva, si spinge in avanti e lavora bene quando c’è da difendere. Il migliore in campo.

Somma 5.5: Non è nella migliore delle sue giornate, commette diversi errori e sembra parecchio insicuro. La sua partita finisce dopo i primi 45 minuti. DAL 1’ ST Russotto 7: Entra in campo con lo spirito giusto e contribuisce a cambiare il volto alla gara. Una spina nel fianco della difesa avversaria, regala brio ed imprevedibilità alla manovra rossazzurra. Incontenibile.

Lorenzini 6.5: Solita prestazione da applausi del “ministro della difesa” etneo. Attento e concreto, nessuna sbavatura.

Castellini 6.5: Macchia un’ottima prova, sia come esterno che come centrale difensivo, perdendo una palla “sanguinosa” nel finale che, per fortuna del Catania, non viene sfruttata dagli avversari. Il ragazzo, però, si comporta bene e conferma ancora una volta il suo valore.

Palermo 6: Il numero 23 si comporta bene e, finché resta in campo, regala buone giocate. Lotta e si spende in mezzo al campo, dando il suo contributo per innescare le sortite offensive. DAL 28’ ST Bani 6.5: Ferraro lo getta nella mischia in una fase difficile della sfida, lui risponde presente ed è fondamentale in diverse occasioni.

Lodi 5.5: Il capitano rossazzurro sbaglia tanto e non riesce a orchestrare la manovra della squadra. Per tutta la gara sembra un po’ avulso dal gioco. Lecito attendersi di più.

Vitale 6.5: Il talentuoso 2004 mette a referto un’altra prestazione più che positiva, dialoga bene nella sua “catena” con Castellini e De Luca. Non si risparmia e dà sempre il suo contributo.

Forchignone 5.5: Inizia bene e si fa vedere più volte lì davanti, anche con un tiro insidioso deviato in angolo da Russo. Con il passare dei minuti cala come tutta la squadra, nel finale di primo tempo mette i brividi a tutto lo stadio con un dribbling da “harakiri” nella propria area. Ferraro lo sostituisce dopo l’intervallo. Deve ritrovare sé stesso, perché il talento e l’età sono dalla sua parte. DAL 1’ ST Boccia 6.5: Autore di una grande prova, si distingue positivamente in entrambe le fasi. Compie una discesa da applausi e si vede negare il rigore dall’arbitro, che lo ammonisce per simulazione. Decisione che lascia perplessi.

Jefferson 6: Per la seconda volta in questa stagione parte da titolare, ha diverse occasioni che non riesce a concretizzare. Tra queste una girata da applausi. Merita comunque la sufficienza, perché lotta e ci mette tanta grinta. DAL 19’ ST Sarao 6: Non riceve tante palle giocabili, ma fa comunque il suo e non lesina impegno e abnegazione.

De Luca 6.5: Nulla da rimproverare alla “zanzara”, gioca bene sulla fascia e prova a impensierire la retroguardia campana. Potrebbe fare di più nell’uno contro uno, ma la prova resta comunque positiva. Ha il merito di causare il secondo giallo a Nespoli che facilita il compito al Catania. Si vede annullare, con una scelta dubbia, il goal dell’1-0. DAL 26’ ST Sarno 6: Nello scampolo di partita in cui viene chiamato in causa non ha grandi opportunità per farsi vedere, ma regala comunque qualche tocco di classe e contribuisce a difendere il vantaggio.

Ferraro 6.5: Le scelte iniziali a centrocampo, probabilmente, non pagano come vorrebbe. Poi, come di consueto, legge bene la partita e orchestra i cambi giusti nella ripresa.

CATANIA – REAL AGRO AVERSA 1-0

Marcatori: st: 13’ Rapisarda

Catania (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 7.5, Somma 5.5 (1’ st Russotto 7), Lorenzini 6.5, Castellini 6.5; Palermo 6 (28’ st Bani 6.5), Lodi 5.5, Vitale6.5; Forchignone 5.5 (1’st Boccia 6.5), Jefferson 6 (19’ st Sarao 6), De Luca 6.5 (26’ st Sarno 6). A disposizione: Groaz, Lubishtani, Chiarella, Giovinco. Allenatore: Ferraro 6.5

Aversa (4-3-3): Russo 5.5; Boemio 6 (42’ st Crispino n.g.), Nespoli 5, Bonfini 5.5, Strianese 5.5; Russo 6 (19’ st Falivene 6), Del Prete 5.5, Formicola 6; Cavallo 6.5 (19’ st Passariello 6), Gassama 6.5 (38’ st Pericciuolo n.g.) Romano 6 (8’ st Scognamiglio 6) A disposizione: Mariano, Vitiello, Ricciardi. Allenatore: Maschio 6

ARBITRO: Gavini di Aprilia 5.5

NOTE: Al 40’ pt espulso Nespoli per somma di ammonizioni. Ammoniti: Nespoli, Boccia, Strianese Angoli: 6-4 Recupero tempo: 1’ pt, 5’ st.