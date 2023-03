“Sesso con Eros da ex?”: la Hunziker senza peli sulla lingua da Pio e Amedeo

Ospite della prima puntata di Felicissima ieri sera su Canale 5, la soubrette svizzera spiazza il duo di comici foggiani

Lasciare a bocca aperta tipetti come Pio e Amedeo non è certo roba da tutti i giorni. C’è riuscita Michelle Hunziker, ospite della prima puntata di Felicissima sera su Canale 5. Ormai si sa da tempo: complice le recenti apparizioni insieme sia in tv che sui social, riguardo l’ex amatissima coppia sono in tanti ad augurarsi che possa esserci un ritorno di fiamma. Alla domanda dei due comici foggiani, se ci fossero stati dei momenti hot con l’ex marito dopo il divorzio, la soubrette svizzera ha così risposto: “Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni. Se ci sono stati nei momenti di singletudine richiamini piccanti? Se lo abbiamo fatto? Ogni tanto sì, per educazione” risponde divertita, per poi sottolineare: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”.