Shakira demolisce l’ex Piquè: “Hai scambiato una Ferrari per una Twingo”

Clamoroso dissing pubblicato da Shakira nei confronti dell'ex marito Gerard Piquè: la pop-star colombiana riempie d'insulti il campione spagnolo e la sua nuova compagna

Shakira si scaglia contro Gerard Piquè.

La pop-star colombiana non le ha mandate a dire all’ex marito e difensore del Barcellona, realizzando un vero e proprio dissing nei suoi confronti durante la “Bizzarrap Music Sessions #53” pubblicata nelle scorse ore su Youtube.

Gli insulti a Piquè

Seppur mai nominato direttamente, i riferimenti al campione spagnolo sono chiari e lampanti.

“Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione./ Sei un campione/ E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore/ Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo./ Avrei dovuto buttare fuori quel gatto/ Una lupa come me non è per i pivelli”, le rime a proposito che non lasciano spazio ad alcuna interpretazione.

Le frecciate alla nuova fiamma dell’ex Barca: “Hai scambiato un Rolex con un Casio”

Inevitabile, poi, il riferimento alla nuova fidanzata di Piquè, la 23enne Clara Chia Marti, paragonata ad una comune utilitaria.

“A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”: vale a dire “Ero troppo per te ed è per questo che stai con qualcuno proprio come te. Io valgo quanto due ventiduenni, hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio“.

Poi ecco puntuale l’ennesimo insulto all’ex marito: “Fai tanta palestra, ma dovresti far lavorare di più il cervello. Non è colpa mia se ti criticano, faccio solo musica, mi hai lasciato con la stampa alla porta e il debito al Fisco. Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più forte: le donne non piangono più, le donne fatturano”.