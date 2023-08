Si ribalta il trattore e muore schiacciato un agricoltore nell’Agrigentino

Terribile incidente sul lavoro nell'Agrigentino, in Sicilia. Un agricoltore è rimasto schiacciato dal trattore dopo che si è ribaltato

Ennesimo tragico incidente sul lavoro in Sicilia, in provincia di Agrigento, dove un agricoltore mentre stava lavorando la terra col trattore si è ribaltato ed è finito schiacciato dal mezzo.

Il fatale incidente è avvenuto a Licata, in via Riesi, luogo dove si trova appunto il terreno in cui stava lavorando la vittima. Riguardo a quest’ultima, dalle prime informazioni che emergono, si trattava di un uomo di circa 56 anni.

L’incidente e la tragedia

L’incidente sarebbe avvenuto nel modo seguente: l’uomo si trovava a bordo del mezzo e stava arando la terra, ma a un certo punto sarebbe finito in una cunetta nella quale vi era dell’acqua. Ribaltatosi qui dentro con il veicolo è morto schiacciato dal mezzo pesante.

I soccorsi sono arrivati nell’immediato, dopo che è stato lanciato l’allarme, ma non c’è stato nulla da fare. Ora sarebbero in corso i lavori per il recupero del mezzo.

