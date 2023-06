Siccità, in Sicilia è vera emergenza: acqua sempre più carente, sparisce anche la pioggia

Dati negativi per quanto riguarda la siccità in Sicilia. L'Isola è la regione più colpita nel 2022, sempre più ridotte anche le precipitazioni.

Emergenza siccità senza fine in Sicilia. Secondo i dati diffusi in questi giorni dall’ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l’Isola è la Regione italiana a risentire maggiormente della riduzione idrica sul territorio.

Siccità, Sicilia maglia nera d’Italia

Nel corso del 2022, infatti, la Sicilia ha segnato il dato negativo di -80,7% per quanto concerne il calo di disponibilità di acqua. Secondo BIGBANG, il modello realizzato dall’ISPRA che analizza la situazione idrologica dal 1951 al 2022, la Sicilia si piazza al primo posto nel Paese davanti alla Sardegna (-73%) e il Distretto idrografico del Fiume Po (-66%).

Relativamente alla disponibilità idrica a livello nazionale per il 2022, il valore medio supera di poco i 221 millimetri, che corrispondono a un volume totale di 67 chilometri quadrati. In questo scenario viene segnalata una riduzione di oltre il 51% rispetto alla media riferita al periodo 1951-2022. Un dato preoccupante che fa segnare il minimo storico.

Ma non finisce qui. Se si considera, inoltre, il trentennio climatologico che va dal 1991 al 2020, la riduzione risulta essere del 50%.

Siccità, in Sicilia nel 2022 ridotta l’acqua piovana

Note negative per la Sicilia anche in riferimento ai dati delle piogge per l’anno 2022. Nel corso dei 365 giorni presi in esame dall’ISPRA, infatti, è stato evidenziato un “deficit di precipitazione annua” nel Distretto della Sicilia del 26%. La percentuale diventa più ampia se si considera l’area orientale dell’Isola. Qui, infatti, le carenze toccano punte del 50%. Dato simile a quello riscontrato nell’area Nord-Ovest dell’Italia.

A proposito, un’altra area particolarmente sofferente secondo l’Istituto è quella del Distretto idrografico del fiume Po, dove si segnala un -36% con una precipitazione annua di appena 650 mm.

A livello nazionale, il 2022 ha segnato anche il dato negativo della precipitazione totale liquida e solida di 719 mm. La percentuale è addirittura inferiore ai valori estremi minimi del 2007 e 2017, anni particolarmente complessi per quanto riguarda le piogge in Italia.

Siccità, nel 2023 invasi in difficoltà

Secondo i dati sulla siccità in Sicilia per il 2022 realizzati dall’Autorità del bacino del distretto idrografico della Sicilia della Regione, a partire dal 1991 il quantitativo di acqua piovana accumulato nell’Isola è nettamente crollato. In occasione di alcuni mesi, perfino, sono state registrate percentuali nettamente basse, con conseguenze disastrose per l’agricoltura e per le aziende del settore.

Una situazione drammatica evidenziata anche dai volumi decisamente scarsi degli invasi isolani. Rispetto al mese di maggio 2022, nello stesso periodo di quest’anno è stato registrata una perdita di 100 milioni di metri cubi di acqua raccolta, con una riduzione pari al 12%.

Foto di repertorio