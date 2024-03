Sicilia, al via l’iniziativa “30 libri in 30 giorni” per riscoprire il valore della lettura: ecco le tappe

La manifestazione si tiene nei 30 giorni antecedenti il 23 aprile, data che l’Unesco ha dedicato alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore

Al via “30 libri in 30 giorni” la manifestazione promossa da BCsicilia, Associazione per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, per contribuire a riscoprire la bellezza della lettura in Sicilia. L’iniziativa prevede la presentazione, per trenta giorni, di altrettanti volumi. La rassegna si svolgerà dal 23 di marzo al 22 di aprile 2024. I 30 libri presentati sintetizzano varie esperienze editoriali con particolare attenzione al nostro patrimonio culturale e ambientale. L’iniziativa è collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani.

Sicilia, “30 libri in 30 giorni”: di cosa si tratta

La manifestazione si tiene nei 30 giorni antecedenti il 23 aprile, data che l’Unesco ha dedicato alla Giornata mondiale del Libro e del diritto d’Autore, scelto perché è il giorno in cui sono morti nell’anno 1616 tre grandi scrittori di fama mondiale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

Sicilia, “30 libri in 30 giorni”: l’iniziativa promossa da BC Sicilia

“Come ogni anno ripetiamo questa straordinaria esperienza – afferma Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia – perché il libro continua ancora oggi a favorire il progresso culturale e sociale di ogni comunità e, contemporaneamente, permette di viaggiare con la fantasia e l’immaginazione, di condividere le esperienze di uomini e donne del passato. Come affermava Umberto Eco: Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto cinquemila anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Sicilia, “30 libri in 30 giorni”: le tappe

30 Libri in 30 Giorni

Per riscoprire la bellezza della lettura

23 marzo – 22 aprile 2024

Termini Imerese – Sabato 23 marzo

I Siculi. Indoeuropei della penisola italica

di Claudio D’Angelo

Campofelice di Roccella – Domenica 24 marzo

Per dire addio ho dovuto scriverlo

di Nadia Nicolosi

Bagheria – Lunedì 25 marzo

Le monache di casa. Storia, aneddoti e curiosità dei dolci conventuali

di Mario Liberto

Palermo – Martedì 26 Marzo

La Rana e lo scorpione

di Pietro Massimo Busetta

Palermo – Mercoledì 27 Marzo

Se accadde qualcosa di strano

di Giovanni Iannuzzo

Riesi – Giovedì 4 aprile

Trenta giorni e 100 lire

di Ester Rizzo

Castelbuono – Venerdì 5 aprile

Iceberg

di Liliana D’Angelo

Cerda – Sabato 6 Aprile

Respiri di ginestra

di Santa Franco

Palermo – Sabato 6 Aprile

Trame tradite

di Bia Cusumano

Modica – Lunedì 8 Aprile

Schliemann alla ricerca di Troia

di Massimo Cultraro

Bagheria – Mercoledì 10 Aprile

Il grande amore perduto

di Nicola Lo Bianco

Trabia – Mercoledì 10 Aprile

La città disumanizzata

di Cesare Capitti

Montelepre – Giovedì 11 Aprile

Ad Faciendum Massariam.

La Sicilia del grano, luoghi e strutture tra medioevo ed età moderna

Autori Vari

Agira – Venerdì 12 Aprile

Trattato di Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale

di A. Giovanni Vitale

Catania – Venerdì 12 Aprile

Dal verde al viola

di Giusi Liuzzo

Palazzolo Acreide – Venerdì 12 aprile

Storie di Siracusa tra Ottocento e Novecento

di Salvatore Adorno

Termini Imerese – Venerdì 12 aprile

Il fondamento sacro della politica

di Giuseppe Muscato

Cefalù – Sabato 13 aprile

Ultraleggere

di Giada Brocato

Brolo – Domenica 14 aprile

Il caso Martoglio

Un misfatto di Stato alla vigilia del fascismo

di Luciano Mirone

Trapani – Lunedì 15 aprile

Battaglia di Drepana – Battaglia delle Egadi

di Francesco Torre e Marco Bonino

Riesi – Martedì 16 Aprile

Alla ricerca della perduta città di Engyon:

Riesi corrispondenze e ipotesi

di Santina Rosa Sanfilippo

Palermo – Mercoledì 17 Aprile

Nella Tana del Riccio

di Sandra Guddo

Cefalù – Giovedì 18 aprile

La strada

di Rosa Maria Lucchese

Messina – Venerdì 19 Aprile

Giuseppe Alongi il poliziotto sociologo

di Gero Difrancesco

Palazzolo Acreide – Venerdì 19 aprile

Morsi di Sicilia. Un viaggio tra storie e ricette

di Giuseppe Mazzarella e Maria Mazzarella

Partinico – Venerdì 19 Aprile

Il Fondo Antico della Biblioteca Comunale

Autori Vari

Comitini – Sabato 20 Aprile

La vera storia di “Vitti ‘na crozza”

Autori, Misteri, Morte, Miniere

di Sara Favarò

Ficarra – Domenica 21 Aprile

La laguna taceva

di Graziella Lo Vano

Monreale – Domenica 21 Aprile

Oreto blues

di Corrado Pedone

Agrigento – Lunedì 22 Aprile

Raccontami Agrigento

di Elio Di Bella

L’iniziativa si tiene in collaborazione con la Casa Editrice Don Lorenzo Milani.

