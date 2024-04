Sicilia, emergenza gestione dei rifiuti: nei prossimi mesi saranno stanziati 45-60 milioni

Dalla riunione Regione-Anci è emerso anche un altro dato preoccupante: sui 391 Comuni presenti, ben 111 si trovano in uno stato di dissesto o pre-dissesto

Con ogni probabilità, l’Anci Sicilia riceverà un finanziamento da circa 45-60 milioni di euro da parte della Regione, ma non prima di fine luglio o i primi di agosto. Tutto ciò, nasce da una richiesta da parte dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani per contrastare il sempre più preoccupante stato della gestione dei rifiuti nell’Isola.

Gestione rifiuti, prevista una manovra da 45-60 milioni di euro

L’Anci Sicilia riceverà un finanziamento da circa 45-60 milioni di euro da parte della Regione, ma non prima di fine luglio o i primi di agosto. In quel periodo, infatti, la Regione avrà il quadro completo dei conti e questo permetterà di indicare delle manovre correttive. Questo, è quanto emerso dalla riunione proprio tra la Regione siciliana e l’Associazione dei Comuni (Anci).

Gestione rifiuti, la posizione della Regione Sicilia

Come riportato dall’Anci, il maggiore costo sostenuto nel 2023 dagli enti locali per la gestione di rifiuti mette a serio rischio la gestione dei bilanci. Secondo l’associazione dei Comuni, le strade per ostacolare questa emergenza sarebbero due: un finanziamento da circa 45-60 milioni o l’aumento di circa il 30% delle tariffe della Tari. Proprio per non realizzare quest’ultima possibilità, la Regione siciliana avrebbe assicurato l’impegno nel supporto della richiesta economica presentata da Anci. Dunque, nei prossimi mesi dovrebbe arrivare questo contributo straordinario richiesto per ostacolare l’emergenza della gestione dei rifiuti.

L’emergenza in Sicilia: 111 comuni in dissesto o pre-dissesto

Inoltre, dalla riunione Regione-Anci è emerso anche un altro dato preoccupante: sui 391 Comuni presenti, ben 111 si trovano in uno stato di dissesto o pre-dissesto. Per questo motivo, è stata manifestata la necessità di un tavolo permanente con Stato e Regione in modo da studiare le manovre di contrasto all’emergenza.