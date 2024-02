Sicilia, i luoghi da visitare nell’isola

La Sicilia è una terra dalle mille sfaccettature. La molteplicità di bellezze rende l’isola un tesoro colmo di luoghi da visitare.

La Sicilia è una terra dalle mille sfaccettature considerando le innumerevoli culture all’interno di essa. La molteplicità di bellezze rende l’isola un tesoro colmo di luoghi da visitare ricci di storia e arte. Dalle località di montagna alle zone marittime fino ai piccoli borghi, tutti gioielli capaci di far emozionare i visitatori. Colori, profumi e sapori che restano dentro l’anima di chi osserva paesaggi tipici.

Luoghi da visitare in Sicilia: top 10

Favignana, Levanzo e Marettimo

Le meraviglie delle Isole Egadi incanta da sempre turisti e non. Favignana, la più grande, è caratterizzata da una serie di casette bianche con finestre blu o verdi, un’aria che sa tanto di Grecia. Lo scenario è poi “condito” da un mare dai colori splendenti tendenti al turchese.

La minore delle isole è Levanzo che regala un’atmosfera inimitabile. Si tratta di un antico villaggio di pescatori con una conformazione particolare: a farfalla. Una meta ideale per coloro che amano il diving. Si può considerare come un’oasi di pace costituita da rocce calcaree bianche che si articolano in numerose grotte. Sul posto è presente la notissima Grotta del Genovese, uno dei siti archeologici italiani più importanti. Nella cavità è possibile godere della presenza di pitture rupestri e graffiti risalenti al Paleolitico superiore. Il nome greco era Phorbantia proprio l’abbondanza di erba presente nell’isola.

La più occidentale delle Egadi è Marettimo con il Monte Falcone a 686 m sul livello del mare. La località è la più selvaggia e incontaminata con circa 680 abitanti. Il nome odierno deriva dal latino Maritima, sicuramente per l’abbondante presenza sull’isola del timo selvatico. Non manca la storia con Museo, Castello e luoghi sacri da visitare. La natura è rispettata moltissimo e sono presenti tanti percorsi di trekking.

Lampedusa e l’isola dei Conigli

L’Isola maggiore appartenente all’arcipelago delle isole Pelagie fa parte della provincia di Agrigento e amministrativamente forma insieme a Linosa un unico comune. Sono presenti un mix di culture e civiltà che la rendono unica non solo in estate.

L’Isola dei Conigli è considerata una delle più belle spiagge del mondo. Le tartarughe marine Caretta caretta depongono le uova ed è un’importante stazione di sosta di uccelli migratori. La sabbia è bianca e finissima e le acque cristalline.

Lipari, Vulcano e Stromboli

Le Isole Eolie sono gioielli speciali della Sicilia: 8 isolette di origini vulcaniche. Lipari e Vulcano sono ritenute quelle con i collegamenti maggiori ma ognuna di loro ha un panorama caratteristico specifico e inimitabile. Stromboli ad esempio è ritenuta fonte di emozioni incredibile per la presenza del vulcano attivo che diventa poetico al tramonto lungo la Sciara del Fuoco.

Palermo, Monreale e Cefalù

Palermo è una città considerata capitale italiana dello street food con la possibilità di vedere teatri, chiese e palazzi storici dall’immenso valore. Sicuramente Cefalù e Monreale sono più note per le cattedrali presenti pure tra i Patrimoni Unesco. Un tour ricco di emozioni che può concludersi anche nelle zone più balneari.

Parco dell’Etna e Gole dell’Alcantara

La zona del Parco dell’Etna è costantemente meta di stupore: in qualsiasi stagione si possono ammirare paesaggi caratteristici e unici. La neve invernale rende il vulcano meta per una giornata in montagna. Sono visitabili inoltre pure i paesi etnei come Bronte, Zafferana e Nicolosi con cibi e architettura da lasciar senza fiato.

In estate alcuni dei luoghi da visitare in Sicilia come località marittime ritenuti tappa obbligatoria sono Acireale, Aci Castello, Aci Trezza, ideali per un tuffo oppure per una cena romantica.

Le Gole dell’Alcantara sono nella Valle dell’Alcantara tra i comuni di Castiglione di Sicilia e di Motta Camastra. Sono delle gole alte fino a 25 metri e larghe nei punti più stretti 2 metri e nei punti più larghi 4-5 metri. La particolarità è il fiume che scorre tra pietra lavica, uno spettacolo godibili sia dall’alto che dal “basso” proprio tra l’acqua.

San Vito Lo Capo, Riserva dello Zingaro e Scopello

San Vito lo Capo è la famosa località marittima Trapanese con mille possibilità: dal mare, alla musica fino al cibo. Presente la Riserva dello Zingaro con calette e fondali incredibili. Possibile pure fare trekking in mezzo a una natura speciale. Nota pure Scopello, una frazione del comune di Castellammare del Golfo. In loco faraglioni e tonnara da apprezzare.

Siracusa, Ortigia e Cavagrande del Cassibile

A Siracusa c’è arte, architettura e folklore. Dall’Anfiteatro Greco fino al Castello Maniace nell’Isola di Ortigia. La Riserva di Cavagrande del Cassibile è conosciuta per i laghetti non facilmente raggiungibili ma dal fascino immenso. Note pure la Spiaggia di Fontane Bianche.

Scala dei Turchi e Valle dei Templi di Agrigento

La Scala dei Turchi lascia chiunque a bocca aperta per la falesia che si erge a picco sul mare. L’accesso è molto spesso interdetto a causa di frane ma il modo migliore per ammirarla è sicuramente via mare.

La Valle dei Templi è uno dei parchi archeologici più amati al mondo. Suggestiva e consigliata la visita notturna che regala una visione differente di un pezzo di storia tanto caro a siculi e non.

Taormina e Isola Bella

Taormina è colma di archeologia: Teatro Antico, le Numachie, l’Odeon e il Castello di Monte Tauro. A contrasto si amano pure le spiagge incredibilmente particolari. Tra queste Isola Bella conosciuta come la “perla del Mediterraneo”. Si tratta di un isolotto collegato alla costa da un istmo che riaffiora solamente con la bassa marea.

Val di Noto

Il Val di Noto è tra la provincia Catanese e quella Siracusana. Comprende 8 città barocche patrimonio dell’UNESCO: Catania, Ragusa, Caltagirone, Noto, Modica, Militello, Scicli e Palazzolo Acreide. Tante sfaccettature da scoprire e apprezzare.