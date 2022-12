Sicilia, weekend prenatalizio sotto il sole e con massime anche sopra i 20°: le previsioni

Previsioni meteo Sicilia, sabato 17 e domenica 18 dicembre: sarà un weekend piuttosto caldo (soprattutto considerando che è dicembre).

Promettono bene le previsioni meteo per la Sicilia in vista del weekend del 17 e 18 dicembre: a pochi giorni dal Natale, l’isola rimane la terra del sole.

Al massimo ci sarà qualche nuvola in cielo, ma nessuna pioggia. E pare che la tendenza quasi primaverile degli ultimi giorni farà ancora compagnia ai siciliani fino a Natale, salvo imprevisti.

Previsioni meteo Sicilia, weekend 17-18 dicembre 2022

Chi ha già osservato il caldo anomalo di ottobre e inizio novembre in Sicilia, si chiede se non si stia replicando lo stesso fenomeno anche a dicembre. Negli ultimi giorni, infatti, sull’isola (soprattutto, ma non solo, nelle province di Catania e Palermo) si sono registrate temperature al di sopra delle medie stagionali. Spesso perfino superiori ai 20 gradi nelle ore più calde.

Sarà così anche nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022, dove si prevedono massime di 20-22 gradi soprattutto nel settore orientale dell’isola (in particolare, le città più calde dovrebbero essere – secondo le previsioni meteo – Catania, Messina e Siracusa).

In più, buona notizia, non risulta attiva per sabato 17 dicembre alcuna allerta meteo in Sicilia. Lo conferma il bollettino giornaliero sul rischio idrogeologico e idrico della Protezione Civile della Regione Siciliana pubblicato il 16 dicembre. Non si prevedono, fortunatamente, neanche piogge e temporali.

Immagine di repertorio