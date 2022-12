Ancora maltempo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per domani.

Allerta meteo in Sicilia. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle 16:00 di oggi fino alle 24:00 di domani. Nel palermitano è prevista l’allerta gialla.