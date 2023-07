Poca pioggia e temperature anomale, in Sicilia scatta l’allarme siccità

Le rilevazioni nel 2022 dell’autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

Il cambiamento climatico non può più essere ignorato. Ogni stagione che passa le condizioni, sia in termini di pioggia che di innalzamento delle temperature stanno cambiando, rendendo sempre più difficile cercare di cambiare rotta e mettere una pezza al danno fatto. Il report siccità del 2022, stilato dall’Autorità del bacino del distretto idrografico della Sicilia, disegna l’immagine di un anno, quello passato, caratterizzato da lunghi periodi privi di precipitazioni significative. Inoltre, le precipitazioni registrate nell’isola nel mese di gennaio 2022, con una media regionale di circa 600 millimetri (mm), si attestano ben al di sotto della media regionale di lungo periodo (1980-2022) pari a 750 mm. Il punto in cui ha piovuto meno, secondo quanto rilevato dalla rete in telemisura, con l’integrazione attraverso metodi geostatici dei periodi in cui non sono presenti dati.

Siccità in Sicilia, dove ha piovuto meno

La zona in cui ha piovuto meno sul territorio regionale è l’Oasi del Simeto, un’area naturale protetta nel comune di Catania, con appena 299,9 mm nell’anno. Al contrario, il comune in cui ha piovuto di più è Castroreale, in provincia di Messina, in cui sono stati registrati 1.024,7 mm nell’arco dei 12 mesi. Se si guarda alla distribuzione media mensile di circa 40 mm, maggiori precipitazioni sono avvenute nel mese di novembre, quando sono stati registrati mediamente 120 mm di pioggia, mentre i mesi di giugno e luglio sono stati i più aridi, con piogge che tendono allo zero, soprattutto a luglio. Le precipitazioni cumulate mensili sono state messe a confronto con lo strato elaborato con i dati del lungo periodo del trentennio climatico di riferimento (1991-2020) ottenendo il cosiddetto “indice di anomalia pioggia”, che evidenzia il rapporto tra i valori cumulati di precipitazione nel mese e i valori normali del trentennio.

Temperature in Sicilia, mesi anomali

Sono diversi i mesi in cui sono stati registrati valori nettamente peggiorati rispetto al trentennio precedente, a dimostrare come la siccità sia gravemente aumentata negli anni, con conseguenze non indifferenti sull’agricoltura e sull’intero ecosistema isolano. Il mese di maggio 2022, ad esempio, segna una anomalia superiore al 100% rispetto al trentennio 1991-2020; lo stesso ad agosto, mentre a settembre i dati peggiori riguardano tutto il sud-ovest della regione. Novembre è un altro mese fortemente anomalo. Anche in termini di temperature il 2022 è stato un anno anomalo: il 2022 è stato caratterizzato dal persistere di lunghi periodi con temperature al di sopra la media del trentennio di riferimento. Localmente sono stati raggiunti massimi storici come 44,8 gradi centigradi (°C)a Cinisi, in provincia di Palermo a giugno; 44,9°C in agosto a Misilmeri, sempre nel Palermitano; e 31,1°Ca San Fratello, vicino a Messina, registrati il 16 dicembre, assolutamente fuori stagione.

Anche minime con record storici

Di contro, anche le minime hanno fatto segnare record storici; un esempio ne è la temperatura minima di Piazza Armerina registrata la notte del 26 gennaio 2022, pari a -8,3°C. Guardando alla media mensile, le temperature massime sono state registrate tra giugno, luglio e agosto, quando hanno sfiorato i 40°C, mentre le più basse, intorno ai 20°C, tra gennaio, febbraio e marzo. In termini assoluti, la temperatura massima è stata raggiunta ad agosto, con 45°C, ma si segnalano un autunno e un inizio di inverno estremamente caldi, fino ad ottobre sono stati registrati 35°C, e a dicembre sono stati superati i 30°C. Le temperature minime sono state registrate a gennaio, con punte di -8°C, ma una media regionale poco sotto lo zero mentre le temperature minime più alte sono state registrate a luglio, con circa 17°C.